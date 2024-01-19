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Потреби України у фінансуванні будуть величезними, - Європейський інвестбанк

Фото: Надія Кальвіньо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові потреби України будуть значними. Європейський інвестиційний банк розраховують на ключову роль у наданні допомоги у фінансуванні відновлення України.

Про це заявила президент ЄІБ Надія Кальвіньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Очевидно, що потреби України у фінансуванні будуть величезними", - сказала вона у Давосі.

Вона додала, що не може собі уявити, що США припинять підтримку Києва, навіть незважаючи на те, що перспектива президентства Дональда Трампа стає дедалі реальнішою.

Банк відіграватиме "дуже важливу роль", "підтримуючи державний сектор та військові зусилля прямо зараз, але більше у відновленні України та інвестиціях в інфраструктуру, які будуть дуже необхідні після війни", сказала Кальвіньо.

ЄІБ надав 1,7 млрд євро фінансування, призначеного для екстреного ремонту інфраструктури України у період з початку війни майже два роки тому до грудня 2023 року.

ЄІБ

У грудні 2023 року міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо стала новим головою Європейського інвестиційного банку. Вона відповідатиме, зокрема, за допомогу Україні.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти оновлення. Гроші виділяються у рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписане 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023.

Меморандумом передбачено виділення близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

Раніше Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

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