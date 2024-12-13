Потреба у коштах на "єВідновлення" складає щонайменше 20 млрд гривень: чи отримають їх українці

За її словами, для повноцінного фінансування виплат у рамках "єВідновлення" потрібно у середньому 20-25 млрд гривень на рік. Йдеться як про зруйноване, так і про пошкоджене житло. Крім цього, програму слід розширити для людей, чиє житло знаходиться на тимчасово-окупованих територіях - технічно програма для цього готова.

Очільниця комітету нагадала, що держбюджет-2025 передбачає на програму "єВідновлення" лише 4 млрд грн, тоді як "робочі цифри" починаються з 10-12 млрд грн. Загалом, зі старту програми у 2023 році загальна сума виплат складає 16,3 млрд грн.

Шуляк підкреслила, що відсутність фінансування у потрібному обсязі у держбюджеті не означає, що програму поставлять на стоп. Навпаки - держава шукає можливості для додаткового фінансування. Зокрема, Банк розвитку Ради Європи, який брав участь у фінансуванні "єВідновлення" цього року і виділив 100 млн євро, підтвердив свою участь у програмі й на наступний рік.

Крім цього, додала парламентарка, кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном.

"Наразі тривають перемовини щодо передачі цих коштів. Сподіваюся, що у 2025 році ми їх отримаємо. Половина з них може піти на оборонні потреби, інша половина - на відновлення України. А оскільки програма "єВідновлення" - невідʼємна частина відбудови України, цілком логічно, що частину цих коштів можна буде виділили під потреби програми", - наголосила Шуляк.

Вона також додала, що вивчаються можливості залучати до виплат кошти, які Україна отримуватиме в рамках реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.

Нагадаємо, 4 грудня парламент підтримав у цілому законопроєкт №11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО.

Законопроєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть такі категорії ВПО як: