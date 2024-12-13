Потребность в средствах на "єВідновлення" составляет не менее 20 млрд гривен: получат ли их украинцы

По ее словам, для полноценного финансирования выплат в рамках "єВідновлення" нужно в среднем 20-25 млрд гривен в год. Речь идет как о разрушенном, так и о поврежденном жилье. Кроме этого, программу следует расширить для людей, чье жилье находится на временно-оккупированных территориях - технически программа для этого готова.

Глава комитета напомнила, что госбюджет-2025 предусматривает на программу "єВідновлення" всего 4 млрд грн, тогда как "рабочие цифры" начинаются с 10-12 млрд грн. В общем, со старта программы в 2023 году общая сумма выплат составляет 16,3 млрд грн.

Шуляк подчеркнула, что отсутствие финансирования в нужном объеме в госбюджете не означает, что программу поставят на стоп. Наоборот - государство ищет возможности для дополнительного финансирования. В частности, Банк развития Совета Европы, который участвовал в финансировании "єВідновлення" в этом году и выделил 100 млн евро, подтвердил свое участие в программе и на следующий год.

Кроме этого, добавила парламентарий, средства на программу можно будет привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом.

"Сейчас продолжаются переговоры о передаче этих средств. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим. Половина из них может пойти на оборонные нужды, другая половина - на восстановление Украины. А поскольку программа "єВідновлення" - неотъемлемая часть восстановления Украины, вполне логично, что часть этих средств можно будет выделить под нужды программы", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплатам средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.

Напомним, 4 декабря парламент поддержал в целом законопроект №11028, который предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" для определенных категорий ВПЛ.

Законопроект предусматривает, что приоритетное право на компенсации будут иметь такие категории ВПЛ как: