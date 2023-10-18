Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року

Згідно з прогнозом, потреба становитиме:

2024 рік - 482 тисячі осіб,

2025 рік - 542 тисячі осіб,

2026 рік - 607 тисяч осіб,

2026 рік - 5669 тисяч осіб,

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві - 358 тисяч,

Керівники підприємств, установ та організацій - 179 тисяч,

Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок - 175 тисяч,

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук - 147 тисяч,

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки - 143 тисячі.

Зарплати в Україні

Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:

2023 рік - 18 118 гривень (зростання на 22%),

2024 рік - 21 852 гривень (+20,6%),

2025 рік - 25 645 гривень (+17,4%),

2026 рік - 29 625 гривень (+15,5%).

При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.