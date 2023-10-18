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Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року

Україна, Середа 18 жовтня 2023 13:42
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Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року Фото: потреба в робітниках зростатиме щороку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки. Потреба зростатиме щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з прогнозом, потреба становитиме:

  • 2024 рік - 482 тисячі осіб,
  • 2025 рік - 542 тисячі осіб,
  • 2026 рік - 607 тисяч осіб,
  • 2026 рік - 5669 тисяч осіб,

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

  • Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві - 358 тисяч,
  • Керівники підприємств, установ та організацій - 179 тисяч,
  • Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок - 175 тисяч,
  • Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук - 147 тисяч,
  • Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки - 143 тисячі.

Потреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 рокуПотреба в кадрах зростатиме: які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року

Зарплати в Україні

Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:

  • 2023 рік - 18 118 гривень (зростання на 22%),
  • 2024 рік - 21 852 гривень (+20,6%),
  • 2025 рік - 25 645 гривень (+17,4%),
  • 2026 рік - 29 625 гривень (+15,5%).

При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.

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