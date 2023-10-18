ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потребность в кадрах будет расти: какие профессии будут востребованы в Украине до 2027 года

Украина, Среда 18 октября 2023 13:42
UA EN RU
Потребность в кадрах будет расти: какие профессии будут востребованы в Украине до 2027 года Фото: потребность в кадрах будет расти каждый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало Расчет потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы. Потребность будет расти каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно прогнозу, потребность составит:

  • 2024 год – 482 тысячи человек,
  • 2025 год – 542 тысячи человек,
  • 2026 год – 607 тысяч человек,
  • 2026 год – 5669 тысяч человек,

Наибольшая потребность через четыре года будет в таких кадрах:

  • Рабочие по добыче полезных ископаемых и в строительстве - 358 тысяч,
  • Руководители предприятий, учреждений и организаций - 179 тысяч,
  • Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок - 175 тысяч,
  • Профессионалы в области физических, математических и технических наук - 147 тысяч,
  • Технические специалисты в области прикладных наук и техники - 143 тысячи.

Потребность в кадрах будет расти: какие профессии будут востребованы в Украине до 2027 года Потребность в кадрах будет расти: какие профессии будут востребованы в Украине до 2027 года

Зарплаты в Украине

Кабинет министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

  • 2023 год – 18 118 гривен (рост на 22%),
  • 2024 год – 21 852 гривен (+20,6%),
  • 2025 год – 25 645 гривен (+17,4%),
  • 2026 год – 29 625 гривен (+15,5%).

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине работа в Украине
NEWS
США передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
США передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ