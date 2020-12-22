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В Минфине рассказали, на что пойдут поступления от игорного бизнеса

Автор: РБК-Украина

Легализация игорного бизнеса принесет госбюджету 7,4 млрд гривен, которые потратят на поддержку культуры, инфраструктурных проектов и на развитие регионов. Но большую часть средств получит медицина.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Суспільному.

"Доходная часть бюджета на 2021 год подкреплена детальными расчетами. Это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году. Чуть ли не каждую статью доходов мы обсуждали с экспертами МВФ. Также были включены в расчеты поступления от легализации азартных игр. Это 7,4 млрд гривен", - рассказал Марченко.

Часть доходов от легализации игорного бизнеса направят на финансирование медицины в 2021 году. Марченко отметил, что на эту сферу выделили рекордную сумму средств.

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"Мы отдали больше всего денег именно этой сфере. Выделили максимум в рамках тех возможностей, которые у нас были, потому что все остальное было бы просто раздуванием доходов и нереальными цифрами", - отметил Сергей Марченко.

Ранее РБК-Украина писал о том, что председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что легализация азартных игр принесет в бюджет около 4,5 млрд гривен в год.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе в августе 2020 года. Однако Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отметило, что документ содержит коррупционные риски, а его положения противоречат друг другу, что усложняет реализацию законодательных инициатив на практике.

Подробнее о том, как будет работать закон читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".

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