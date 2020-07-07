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В Раде рассказали, сколько получит бюджет от легализации азартных игр

Новости » Политика     07.07.2020 - 09:16
В Раде рассказали, сколько получит бюджет от легализации азартных игр
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Также наполнение бюджета планируется за счет налогообложения игорного бизнеса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".

По словам Гетманцева, налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет. Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются.

Напомним, Верховная рада на прошлой неделе начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок.

Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило рекомендации к закону об игорном бизнесе.

Ранее в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новости Украины легализация
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