Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза

МВФ и Евросоюз уже в ближайшее время могут позитивно для Украины закрыть вопрос с давно ожидаемыми траншами. Европейская комиссия (ЕК), по информации РБК-Украина, буквально сегодня должна принять решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с МВФ. Деньги по "макрофину" Украина не могла получить почти полгода из-за проблем в переговорах с Фондом, поскольку власти затягивали выполнение предварительных условий.

В Брюсселе ждали позитивного сигнала из Вашингтона. По информации РБК-Украина, такой сигнал был получен недавно, когда удалось убедить МВФ, что Украина выполняет условия меморандума по программе stand-by.

"Такой "сигнал" был дан, но не публично, а в процессе рабочих коммуникаций Еврокомиссии и МВФ ", – сказал РБК-Украина один из украинских чиновников, знакомый с процессом переговоров.

О том, что есть основания ожидать второй транш "макрофина" в середине сентября, в ЕК изданию сообщили еще в начале месяца. "Есть надежда, что комиссия сможет принять решение о займе и предоставлении средств до 14 сентября", – говорилось в ответе представительства ЕС в Украине. Эти деньги пойдут на финансирование дефицита госбюджета, а не в доходную часть казны.

Транш от МВФ "на подходе"

Что же касается второго транша от МВФ по программе stand-by, Украина выполнила все "структурные маяки", необходимые для пересмотра программы. По крайней мере, именно на этом настаивают власти. Еще в конце июля президент Владимир Зеленский говорил о выполнении всех условий, подчеркнув тогда, что страна готова получить очередной транш.

Единственное, что осталось сделать – принять законопроект (№5459-1) о НАБУ. Но пока в этом документе, одобренном в первом чтении еще в мае, есть спорные моменты. Продолжить его рассмотрение планируют в ближайшие месяцы, заявила РБК-Украины замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Учитывая, что у Сытника (Артем Сытник – директор НАБУ, - ред.) где-то через полгода заканчиваются полномочия, на мой взгляд, критично важно отобрать и утвердить нового главу НАБУ без нарушений Конституции, чтобы ни НАБУ, ни новый директор не ходили под риском, что их могут снести решением Конституционного суда", – отметила Янченко.

Вместе с тем, уточнила депутат, НАБУ хочет, чтобы у них остался статус правоохранительного органа. Именно этот вопрос и является предметом переговоров. "Так что законопроект в повестке дня, но поскольку есть дискуссионный вопрос, то до его решения с рассмотрением закона не спешат", – заявила Янченко.

Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото: president.gov.ua)

Миссия МВФ планирует приехать в Киев для пересмотра программы в третьей декаде сентября, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. О том, что миссия запланирована на вторую половину сентября, источники РБК-Украина говорили еще в конце августа. Глава НБУ Кирилл Шевченко даже надеется на увеличение размера транша, который пока должен составить 700 млн долларов.

На сегодняшний день явных оснований для сбоя такого развития сценария практически нет. Снижение тарифа на электроэнергию для населения введением финансового ПСО согласовано с кредитором, а предел дефицита госбюджета в 3,5% ВВП, как рекомендовал МВФ, Минфин учел при составлении документа.

Увольнение трех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаза", хоть и вызвало обеспокоенность в Госдепе США, на продолжении сотрудничества с МВФ не отразится. Это изданию сказали несколько источников, знакомых с подготовкой визита миссии. Из-за чего, по их мнению, вполне можно ожидать успешного пересмотра программы в сентябре-октябре. И в этом случае выделение второго транша, учитывая процедуру вынесения вопроса на совет директоров МВФ, можно будет ожидать не раньше ноября.

Программу планируется продлить на полгода, чтобы выбрать оставшиеся 2-2,3 млрд долларов, ранее подтвердил министр финансов Сергей Марченко. Следующие два транша возможно будут объединены в один, который, вероятно, Украина может получить не ранее марта 2022 года. Есть сугубо формальные причины. Например, МВФ будет анализировать статистические итоги 2021 года, которые появятся официально не раньше февраля.

На что потратят 4 млрд долларов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства МВФ позволят увеличить социальные выплаты. Здесь речь шла об уже поступивших на счета НБУ - 2,7 млрд долларов. На самом же деле вариантов использования денег несколько: финансирование дефицита, замена "коротких" и дорогих долгов "длинными" и более дешевыми. Ведь стоимость заимствований для Украины после выделения транша МВФ может снизиться.

Еще один вариант – выкуп варрантов. Это долговые бумаги, выпущенные в 2015 года в рамках реструктуризации госдолга с доходностью в зависимости от роста ВВП. Но этот вариант сейчас невыгоден, считает аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

"Сейчас варранты торгуются по 115% от номинала. Летом Минфин выкупал их по 86% от номинала. Выкуп дороже номинала выльется в очень большой скандал", – отметил эксперт.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан уверена, что от варрантов следует постепенно избавляться, но необходимо смотреть, насколько рыночная ситуация подходит для этого, и есть ли на это деньги.

"Несмотря на существенное перевыполнение плана по налогам – по итогу года, думаю, будет 80 млрд гривен – лишних денег в бюджете все равно не будет. Часть дополнительных доходов потратят, и дефицит бюджета будет все равно существенным – где-то 180 млрд гривен, а это 6,5 млрд долларов в эквиваленте", – говорит Белан.

Кредитные средства, как полагает экономист, будут направлены на погашение долгов, в том числе, 1 млрд долларов еврооблигаций, выпущенных под гарантии США, плюс 300 млн долларов других внешних погашений. Не говоря уже о том, что по внутреннему долгу также нужно делать платежи при отсутствии особого спроса на ОВГЗ. "Так что Минфин частично использует эти дешевые и достаточно длинные деньги, чтобы выплатить долги", – уверена Белан.

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Экс-министр финансов Игорь Уманский убежден, что никаких вариантов с использованием денег от МВФ и ЕС быть не может. "Если не знаешь, как поступать – поступай по закону. По закону о госбюджете, деньги – 2,7 млрд долларов – от МВФ могут быть направлены только в доходную часть госбюджета. Более того, и МВФ, я думаю, будет на этом настаивать, чтобы на этот объем был уменьшен дефицит. Направить их на другие цели, не важно – на соцвыплаты или еще на что-то, можно только изменением в закон о госбюджете", – сказал РБК-Украина Уманский.

Деньги от ЕС и транш по программе МВФ, по его мнению, должны идти на финансирование дефицита. Тем более что источников для финансирования бюджета сейчас не хватает. "За 8 месяцев невыполнение плана по расходам – 78 млрд гривен. И это был период "лайтового" режима – основные расходы идут в конце года. Из них – по общему фонду 65,5 млрд, защищенные статьи – 32,2 млрд. А вы говорите – варианты использования. Мы плановые расходы провести не можем", – отметил финансист.

Минфин по состоянию к началу этой недели еще не делал запрос на конвертацию СПЗ в доллары. Но, по информации издания от источников в банковских кругах, ближе к концу сентября такой запрос будет подан, поскольку в правительстве планируют гасить платежи по госдолгу. И что важно: 2,7 млрд долларов от МВФ Минфин необязательно должен использовать в текущем году. Их можно выбрать по мере необходимости и позже.