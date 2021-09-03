Есть надежда. Украина может успеть получить 600 млн евро от ЕС до окончания программы
Еврокомиссия может успеть выделить Украине 600 млн евро кредита по программе макрофинансовой помощи, срок которой истекает 14 сентября. Для этого необходимо письмо от МВФ.
Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос РБК-Украина.
"Исходя из предварительного отчета о выполнении предпосылок предоставления макрофинансовой помощи, представленного правительством Украины накануне лета, а также учитывая недавние меры реформ, Европейская комиссия считает восемь структурных критериев выполненными или главным образом выполненными", - говорится в сообщении.
Как отметили в представительстве, Европейская комиссия ожидает получения окончательного отчета о выполнении условий, что позволит ей завершить свою оценку, а также письма МВФ, "которое позволит ЕК удостовериться в общем удовлетворительном выполнении программы сотрудничества, в том числе и в свете заявленного возобновления ее пересмотра в сентябре".
"Исходя из этих двух предпосылок, есть надежда, что комиссия сможет принять решение о займе и предоставлении средств до 14 сентября", - добавили в представительстве.
Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина заявил, что Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября, поскольку Еврокомиссия не может продлить программу.
Отметим, в апреле глава украинского Минфина Сергей Марченко заявлял, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года.