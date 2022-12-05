Влучання у трьох областях та екстрені відключення: наслідки удару по Україні

За його словами, сьогодні Росія спробувала знову занурити Україну в темряву та холод, але завдяки протиповітряній обороні задум не вдався.

"Енергетична система країни працює і залишається цілісною. Були влучання по енергооб'єктах у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення для збалансування системи та уникнення аварій", - зазначив він.

Він наголосив, що рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. А також уточнив, що чергового масованого ракетного удару Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму.