Попадания в трех областях и экстренные отключения: последствия удара по Украине

По его словам, сегодня Россия попыталась снова погрузить Украину в темноту и холод, но благодаря противовоздушной обороне замысел не удался.

"Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий", - отметил он.

Он подчеркнул, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки. А также уточнил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.