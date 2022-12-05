Попадания в трех областях и экстренные отключения: последствия удара по Украине

В результате ракетных ударов по Украине 5 декабря зафиксированы попадания в энергетические объекты в трех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, сегодня Россия попыталась снова погрузить Украину в темноту и холод, но благодаря противовоздушной обороне замысел не удался.
"Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий", - отметил он.
Он подчеркнул, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки. А также уточнил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что силы ПВО сбили большинство выпущенных по Украине ракет.
В результате повреждений под угрозой водоснабжение Одесской области.
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