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Попадания в трех областях и экстренные отключения: последствия удара по Украине

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В результате ракетных ударов по Украине 5 декабря зафиксированы попадания в энергетические объекты в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, сегодня Россия попыталась снова погрузить Украину в темноту и холод, но благодаря противовоздушной обороне замысел не удался.

"Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий", - отметил он.

Он подчеркнул, что спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки. А также уточнил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что силы ПВО сбили большинство выпущенных по Украине ракет.

В результате повреждений под угрозой водоснабжение Одесской области.

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Денис Шмыгальракетный удар