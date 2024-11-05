Потрапив у полон під Кураховим. У РФ єгиптянину видали повістку "на додачу" до громадянства

Він розповів, що українські десантники на Курахівському напрямку взяли в полон єгиптянина. Він приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій.

Але після того, як чоловік отримав російський паспорт, йому практично одразу вручили повістку. Вже за місяць єгиптянина відправили на штурми під Кураховим.

"Йому пощастило, він фактично єдиний з штурмової групи, кому вдалося вижити. Його взяли в полон. Він цікавий персонаж - знає чотири мови, поліглот. Можливо, вдасться обміняти його на тих хлопців-українців, які перебувають у російському полоні", - вважає Дрималівський.