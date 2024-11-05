Попал в плен под Курахово. В РФ египтянину выдали повестку "в придачу" к гражданству

Он рассказал, что украинские десантники на Кураховском направлении взяли в плен египтянина. Он приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий.

Но после того, как мужчина получил российский паспорт, ему практически сразу вручили повестку. Уже через месяц египтянина отправили на штурмы под Курахово.

"Ему повезло, он фактически единственный из штурмовой группы, кому удалось выжить. Его взяли в плен. Он интересный персонаж - знает четыре языка, полиглот. Возможно, удастся обменять его на тех ребят-украинцев, которые находятся в русском плену", - считает Дрималовский.