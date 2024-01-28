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Росія посилює вербування іноземних студентів: в "Спротив" пояснили, як це відбувається

Неділя 28 січня 2024 14:16
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Росія посилює вербування іноземних студентів: в "Спротив" пояснили, як це відбувається Фото: Росія посилює вербування іноземних студентів: в "Спротив" пояснили, як це відбувається (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Останнім часом до полону наших воїнів все частіше потрапляють іноземці, які були завербовані російськими терористами до свого війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

Вербування іноземців

Як пише "ЦНС", навколо московських вишів у яких навчають іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби. Куратори груп та російські студенти, які мають допомагати іноземцям в акліматизації, розповідають їм про фінансове забезпечення у Збройних силах Росії.

"Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю", - пише пресслужба.

Зокрема інколи можуть вдаватись й до шантажу проти іноземних студентів.

Через популярні соціальні мережі спецслужби Росії проводять таргетовану рекламу на вищезгаданих осіб щодо можливості укласти контракт. Основним аргументом є фінанси, які можна заробити для подальшого навчання й проживання.

Підготовка іноземців

Підготовку проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард".

"Ідею його створення підтримав особисто диктатор Володимир Путін, задля популяризації серед молоді військової та державної служби. Даний центр є складовою парку "Патріот" - масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку Збройних сил Росії. На території центру "Авангард" регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14 – 17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців", - додає "ЦНС".

В середньому там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Через слабке знання російської мови іноземців привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.

На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Втім, вже після віддання наказу, останні повертаються на тилові позиції.

"До іноземців у в російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами сформованими з ув’язнених", - додає "ЦНС".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські терористи проводять так звані "дні відкритих дверей" у районних центрах Білорусі з метою вербування білоруської молоді до своїх військових вишів.

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