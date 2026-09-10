Потрапити у ПАР українцям стало простіше: що змінилось для мандрівників

Південно-Африканська Республіка (ПАР) запровадила електронні візи для громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.
Громадянам розповіли (посилаючись на інформацію Посольства України у ПАР), що Південно-Африканська Республіка включила Україну до переліку держав, громадяни яких можуть оформлювати електронний дозвіл на в'їзд.
Така електронна віза називається Electronic Travel Authorisation або ж ETA.
У Департаменті консульської служби МЗС пояснили, що відтепер громадяни України можуть подавати документи на отримання дозволу дистанційно (онлайн).
Тобто більше не обов'язково особисто звертатись:
Українцям розповіли, що оформлення Electronic Travel Authorisation (ETA) доступне на офіційному вебсайті Департаменту внутрішніх справ ПАР - за відповідним посиланням.
Для цього потрібно:
"Після реєстрації заявки та завантаження необхідних документів і фотографії її розгляд має тривати не більше 24 годин", - уточнили в Департаменті консульської служби МЗС.
"Скористатися виданим електронним дозволом можна протягом 180 днів з дати його оформлення", - повідомили громадянам.
Зазначається, що станом на 10 вересня 2026 року в'їзд до ПАР за ETA можливий через чотири міжнародні аеропорти, обладнані системами для перевірки електронних дозволів та біометричних даних пасажирів:
За даними Департаменту, на цьому етапі ETA може оформлюватися для поїздок:
Максимальний дозволений строк перебування у ПАР становить до 90 днів.
"Рекомендуємо перед плануванням поїздки перевіряти актуальні умови оформлення ETA та правила в'їзду до Південно-Африканської Республіки", - підсумували в Департаменті консульської служби МЗС.
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