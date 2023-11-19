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Потрапити можуть не всі. В Луганській області росіяни формують евакуаційні списки

Фото: в Луганській області складають евакуаційні списки для колаборантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники складають евакуаційні списки, однак потрапити в них з кожним разом може все менше і менше людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиалнням на Луганську ОВА.

Так, у Сєвєродонецьку та деяких інших населених пунктах Луганської області загарбники, за наказом керівництва, складають евакуаційні списки колаборантів. Кількість місць у таких списках постійно зменшується, "кожного разу, аби туди потрапити, потрібно доводити вірність ідеалам так званої "ЛНР", кажуть в ОВА.

"Останній список виявився найкоротшим за увесь час - до нього не увійшли навіть керівники комунальних установ міста. Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають дедалі менше. Як і соціальних гарантій", - зауважили в ОВА.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.

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Луганськ