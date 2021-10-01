Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

Введение предельной цены на бензин и дизтопливо позволило сгладить резкие колебания стоимости нефтепродуктов в рознице. Но некоторые эксперты все же считают, что установленной методикой ценообразования расценки наоборот завышались. Какой эффект от этого решения ощутили на себе сети АЗС и потребители – ниже в материале РБК-Украина.

Госрегулирование цен на бензин, которое правительство ввело с середины мая, оказало определенный позитивный эффект на рынок нефтепродуктов. Цена бензина и дизельного топлива в течение четырех месяцев росла без резких скачков. Колебания цен были, но никакого ажиотажа на рынке они не вызывали.

К примеру, в мае бензин марки А-95 в среднем стоил 29,01 гривен за литр, а в конце сентября – 30 гривен. При этом цены на бензин А-92 были соответственно 28,2 гривен и 29,13 гривен, на дизтопливо – 27,39 гривен и 28,53 гривен.

И если за первые четыре месяца 2021 года рост цен на бензин А-95 составил 15,1%, А-92 – 16,4%, а дизтопливо –16,8%, то по итогу восьми месяцев темпы роста замедлились – А-95 – 21,4%, А-92 – 23,1%, дизтопливо – 17,9%.

Государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо Кабмин ввел, чтобы прекратить подорожание топлива. На цены тогда давила ситуация со стоимостью нефти на мировых рынках. Чиновники среди причин повышения цен на бензин и ДТ видели и другие проблемы.

"Предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования", – говорил на тот момент министр экономики Игорь Петрашко после принятия решения о госрегулировании.

В не/равных условиях

Фактически была установлена предельная цена с корректировкой каждые 10 дней по расчетам НАК "Нафтогаз Украины", исходя из данных агентства Platts CIF NWE. В основу цены вошли европейские котировки, акцизы, НДС и наценка – на бензин 5 гривен, на дизтопливо – 7. На бензин премиум-сегмента эту норму распространять не стали.

По словам президента Нефтегазовой ассоциации Украины Нели Приваловой, в наценку компании должны вместить ряд своих расходов. Сюда входит логистика (доставка топлива от границы до нефтебазы и АЗС), содержание АЗС (коммунальные платежи, зарплаты персоналу, налог на землю, на хранение топлива, на подтверждение его качества), а также эквайринг, который уплачивают АЗС, когда покупатель рассчитывается при помощи платежной карточки.

Как вместить эти расходы в установленные границы – зависит от уровня заправочной станции. В Украине АЗС делятся на три уровня: премиум-сегмент, с максимальным уровнем сервиса и персонала; бизнес-сегмент и эконом-сегмент. Содержание АЗС премиум-сегмента обходится значительно дороже, чем эконом-сегмента.

"На последней (АЗС эконом-сегмента, – ред.) может работать меньше персонала, площадь колонок и земельный участок, на котором расположены хранилища и подсобные помещения, тоже меньше. У более респектабельной станции есть масса дополнительных сервисов, ресторан, больше персонала, сама площадь и земельный участок больше", – разъяснила Привалова.

Ограничение в 5-7 гривен для одних "хорошо, а для кого-то маловато", говорит глава профильной ассоциации. Не все расходы покрываются в рамках этой суммы, и это влияет на работу всей линейки сервисов.

"Страдают инвестиционные затраты на обновление и поддержание станций, строительство новых. Механизм госрегулирования как бы уровнял всех в требовании в 5-7 гривен вместить свои расходы. Но не всем удается", – отметила Привалова.

Баланс рынка или "выстрел в ногу"

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев весьма критично оценивает решение с госрегулированием цен. Во-первых, по его мнению, странно, что оно принималось как мера по борьбе с распространением COVID-19. К вирусу бензин не имеет никакого отношения, говорит он.

Во-вторых, как отметил Рябцев, за базу для определения цены взяли котировки бензина и дизтоплива с поставкой речными баржами на побережье Северного моря (CIF NWE – Амстердам, Роттердам, Антверпен), которые не имеют никакого отношения к Украине. "Ни один трейдер не покупает там топливо. Этот базис относится к поставкам баржами", – отметил Геннадий Рябцев.

Есть претензия у собеседника и к самим ценам. Он убежден, что граничные цены должны были быть ниже, учитывая укрепление курса гривны и соотношение спроса и предложения топлива.

"Цена определяется, исходя из курса гривны к доллару, и должна была не расти при пересмотре, а снижаться", – заявил Рябцев. Но по факту же, как обратил внимание собеседник, цены на отдельных заправках в некоторых случаях "подтягивали" к установленному граничному уровню.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в мае называл решение правительства "выстрелом в ногу". Теперь же, признает эксперт, примененный Кабмином механизм себя оправдал.

"На первых порах, как все новое регулирование вызывало много опасений, что на рынке может быть перекос. Но к началу июня формулу (определения цены, – ред.) откорректировали, и она стала отвечать рыночным реалиям. Поэтому сегодня даже те, кто боялся такого шага, признают, что примененный механизм оказался достаточно неплохим", – заявил Куюн в комментарии РБК-Украина.

Если раньше рынок активно реагировал на рост цены нефти повышением цен на бензин, а после падения, не опускал их, ожидая следующего скачка, то после введения госрегулирования градус опасений снизился. И даже в опасные периоды для рынка цены на бензин и дизельное топливо существенно не менялись.

К примеру, существенный рост цен на бензин мог быть в июне, когда Беларусь сократила поставки А-95 из-за ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Но в итоге этого не произошло.

"За 4 месяца (июнь-сентябрь, – ред.), были масса моментов, когда, я уверен, если бы не это регулирование, то цены менялись бы достаточно существенно", – отметил Куюн.

До введения регулирования "разлет" цен на рынке достигал 5-6 гривен за литр. Сейчас он сократился в среднем до 3 гривен – 10% на литре. Скидки, которые предлагали крупные сети, снизились с 3 гривен практически до 90 копеек. Но в выигрыше оказались и покупатели, и продавцы. Топливо более высокого качества у крупных сетей стало доступнее, из-за чего увеличились его продажи.

"Теневой" рынок при этом пострадал, поскольку "нелегалам" пришлось снижать цены для привлечения клиентов.

Пока не ясно, как долго сохранится госрегулирование цены на бензин и дизтопливо. Не исключено, что эта мера останется до завершения действия антиковидных мер. Кроме того, если курс доллара не будет существенно колебаться, цены на бензин и дизтопливо буду меняться в уже привычном диапазоне.