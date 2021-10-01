Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо

Запровадження граничної ціни на бензин і дизпаливо дозволило згладити різкі коливання вартості нафтопродуктів у роздробі. Але деякі експерти все ж вважають, що встановленою методикою ціноутворення розцінки навпаки завищувалися. Який ефект від цього рішення відчули на собі мережі АЗС і споживачі – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Держрегулювання цін на бензин, яке уряд запровадив з середини травня, мало певний позитивний ефект на ринок нафтопродуктів. Ціна бензину і дизельного палива протягом чотирьох місяців зростала без різких стрибків. Коливання цін були, але ажіотажу на ринку вони не викликали.

Наприклад, у травні бензин марки А-95 в середньому коштував 29,01 гривень за літр, а в кінці вересня – 30 гривень. При цьому ціни на бензин А-92 були відповідно 28,2 гривень і 29,13 гривень, на дизпаливо – 27,39 гривень і 28,53 гривень.

І якщо за перші чотири місяці 2021 року зростання цін на бензин А-95 склало 15,1%, А-92 – 16,4%, а дизпаливо – 16,8%, то за підсумком восьми місяців темпи зростання скоротилися – А-95 – 21,4%, А-92 – 23,1%, дизпаливо – 17,9%.

Державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо Кабмін ввів, щоб припинити подорожчання палива. На ціни тоді тиснула ситуація з вартістю нафти на світових ринках. Чиновники серед причин підвищення цін на бензин і ДП бачили й інші проблеми.

"Граничний розмір торгової надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і введе прозорий механізм ціноутворення ", – говорив на той момент міністр економіки Ігор Петрашко після прийняття рішення про держрегулювання.

У не/рівних умовах

Фактично була встановлена гранична ціна з коригуванням кожні 10 днів за розрахунками НАК "Нафтогаз України", виходячи з даних агентства Platts CIF NWE. В основу ціни увійшли Європейські котирування, акцизи, ПДВ і націнка – на бензин 5 гривень, на дизпаливо – 7. На бензин преміум-сегмента цю норму поширювати не стали.

За словами президента нафтогазової асоціації України Нелі Привалової, в націнку компанії повинні вмістити ряд своїх витрат. Сюди входить логістика (доставка палива від кордону до нафтобази і АЗС), утримання АЗС (комунальні платежі, зарплати персоналу, податок на землю, на зберігання палива, на підтвердження його якості), а також еквайринг, який сплачують АЗС, коли покупець розраховується за допомогою платіжної картки.

Як вмістити ці витрати у встановлені межі-залежить від рівня заправної станції. В Україні АЗС діляться на три рівні: преміум-сегмент, з максимальним рівнем сервісу і персоналу; бізнес-сегмент і економ-сегмент. Утримання АЗС преміум-сегмента обходиться значно дорожче, ніж економ-сегмента.

"На останній (АЗС економ-сегмента – - ред.) може працювати менше персоналу, площа колонок і земельна ділянка, на якій розташовані сховища і підсобні приміщення, теж менше. У більш респектабельній станції є маса додаткових сервісів, ресторан, більше персоналу, сама площа і земельна ділянка більше", - роз'яснила Привалова.

Обмеження в 5-7 гривень для одних "добре, а для когось замало", говорить голова профільної асоціації. Не всі витрати покриваються в рамках цієї суми, і це впливає на роботу всієї лінійки сервісів.

"Страждають інвестиційні витрати на оновлення і підтримку станцій, будівництво нових. Механізм держрегулювання як би зрівняв всіх у вимозі в 5-7 гривень вмістити свої витрати. Але не всім вдається", - зазначила Привалова.

Баланс ринку чи "постріл у ногу"

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вельми критично оцінює рішення з держрегулюванням цін. По-перше, на його думку, дивно, що воно приймалося як захід по боротьбі з поширенням COVID-19. До вірусу бензин не має ніякого відношення, говорить він.

По-друге, як зазначив Рябцев, за базу для визначення ціни взяли котирування бензину і дизпалива з постачанням річковими баржами на узбережжі Північного моря (CIF NWE – Амстердам, Роттердам, Антверпен), які не мають ніякого відношення до України. "Жоден трейдер не купує там паливо. Цей базис відноситься до поставок баржами", – зазначив Геннадій Рябцев.

Є претензія у співрозмовника і до самих цін. Він переконаний, що граничні ціни повинні були бути нижчими, враховуючи зміцнення курсу гривні і співвідношення попиту і пропозиції палива.

"Ціна визначається, виходячи з курсу гривні до долара, і повинна була не рости при перегляді, а знижуватися", – заявив Рябцев. Але за фактом же, як звернув увагу співрозмовник, ціни на окремих заправках в деяких випадках "підтягували" до встановленого граничного рівня.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в травні називав рішення уряду "пострілом в ногу". Тепер же, визнає експерт, застосований Кабміном механізм себе виправдав.

"На перших порах, як все нове регулювання викликало багато побоювань, що на ринку може бути перекіс. Але до початку червня формулу (визначення ціни – - ред.) відкоригували, і вона стала відповідати ринковим реаліям. Тому сьогодні навіть ті, хто боявся такого кроку, визнають, що застосований механізм виявився досить непоганим", – заявив Куюн в коментарі РБК-Україна.

Якщо раніше ринок активно реагував на зростання ціни нафти підвищенням цін на бензин, А після падіння, не опускав їх, чекаючи наступного стрибка, то після введення держрегулювання градус побоювань знизився. І навіть у небезпечні періоди для ринку ціни на бензин і дизельне паливо істотно не змінювалися.

Наприклад, істотне зростання цін на бензин могло бути в червні, коли Білорусь скоротила поставки А-95 через ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі. Але в підсумку цього не сталося.

"За 4 місяці (червень-вересень, - ред.), були маса моментів, коли, я впевнений, якби не це регулювання, то ціни змінювалися б досить істотно", – зазначив Куюн.

До введення регулювання "розбіг" цін на ринку досягав 5-6 гривень за літр. Зараз він скоротився в середньому до 3 гривень – 10% на літрі. Знижки, які пропонували великі мережі знизилися з 3 гривень практично до 90 копійок. Але у виграші опинилися і покупці, і продавці. Паливо більш високої якості у великих мереж стало доступніше, через що збільшилися його продажі.

"Тіньовий" ринок при цьому постраждав, оскільки "нелегалам" довелося знижувати ціни для залучення клієнтів.

Поки не ясно, як довго збережеться держрегулювання ціни на бензин і дизпаливо. Не виключено, що цей захід залишиться до завершення дії антикорозійних заходів. Крім того, якщо курс долара не буде істотно коливатися, ціни на бензин і дизпаливо буду змінюватися у вже звичному діапазоні.