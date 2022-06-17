Потоки российского газа в Европу продолжают сокращаться

Потоки российского газа в Европу в пятницу, 17 июня, снова не были меньше контрактных обязательств "Газпрома". Это совпало с ранней жарой, охватившей юг континента и повышением базовых цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Италия и Словакия сообщили, что получают менее половины обычных объемов газа по газопроводу "Северный поток-1", который пересекает Балтийское море из России в Германию и на который приходится около 40% потоков российского газа в Европейский союз.
Франция сообщила, что не получает российский газ из Германии с 15 июня.
Энергетическая группа Германии заявила в пятницу, что более низкие объемы теперь могут быть заменены другими источниками, такими как Норвегия и Нидерланды, но снижение вызывает "беспокойство" из-за потенциального влияния, которое оно может оказать на поставки в зимние месяцы.
Зависимость ЕС от российского газа и риск того, что Москва может отключить его в ответ на экономические санкции, введенные после ее вторжения в Украину, стали серьезным вызовом для блока, побуждая его наращивать запасы и искать альтернативные источники поставок.
Опасения усугубила необычно ранняя жара в некоторых частях Испании и Франции, вызвавшая увеличение закупок газа, поскольку спрос на электроэнергию, необходимую для кондиционеров, резко вырос.
Оптовые цены на газ в Нидерландах выросли на 9% на утренних торгах, в то время как цены на контракты на поставку электроэнергии также выросли по всей Европе.
Итальянская Eni заявила, что получит только половину из 63 миллионов кубометров в день, запрошенных у российского Газпрома в пятницу, после того, как в предыдущие два дня наблюдалась нехватка. Ранее российский "Газпром" заявил, что сократил поставки газа в Германию по трубопроводу почти на 60%.
Премьер-министр Италии Марио Драги, посетивший Украину вместе со своими французскими и немецкими коллегами в четверг, обвинил Москву в использовании ее поставок газа в политических целях.
Кремль, однако, заявил, что сокращение поставок не было преднамеренным, обвинив санкции в задержке с возвратом оборудования, отправленного на техническое обслуживание в Канаду.
Канада заявила, что ведет переговоры с Германией о решении проблемы с турбиной Siemens Energy для трубопровода, который там обслуживался.
Италия, которая в прошлом году получала 40% своего импорта газа из России, стремится к зимнему сезону заполнить газовые хранилища страны не менее чем на 90% по сравнению с 54% в настоящее время.
В этом году объемы хранения в Европе восстановились благодаря активному импорту сжиженного природного газа. По словам аналитиков ING Research, запасы для ЕС в целом в настоящее время составляют 52% от производственных мощностей, что чуть ниже среднего пятилетнего показателя и выше 43% год назад.
"Однако продолжительное отключение вызовет опасения по поводу способности ЕС заполнить достаточно хранилищ перед следующим отопительным сезоном", - сказали они. Они сказали, что это вызывает беспокойство, что уровни хранения упали на этой неделе впервые с апреля.
"Газпром" мог бы увеличить потоки через Украину, чтобы компенсировать дефицит "Северного потока", но пока нет никаких признаков того, что он это делает. Кроме того, потоки по трубопроводу "Ямал-Европа" уже несколько месяцев идут на восток, а не в обычном западном направлении в Германию.
Nord Stream 1 также запланировал ежегодное техническое обслуживание в период с 11 по 21 июля, что остановит все потоки.
Соединенные Штаты уже несколько месяцев являются важным экспортером СПГ в Европу. Но взрыв, произошедший на прошлой неделе на крупном экспортном терминале СПГ в Техасе, заставит его простаивать до сентября, и с тех пор он будет работать лишь частично до конца 2022 года. Объект, на долю которого приходится около 20% экспорта СПГ в США, был основным поставщиком для европейских покупателей.
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