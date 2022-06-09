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В Европе резко подорожал газ. В этот раз не из-за России

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США, Четверг 09 июня 2022 13:49
В Европе резко подорожал газ. В этот раз не из-за России Фото: взрыв на заводе по производству СПГ в США вызвал резкий рост цен на газ в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Завод производству сжиженного природного газа Freeport LNG закроется минимум на три недели после взрыва. Авария на заводе на побережье Мексиканского залива в Техасе вызвала рост цен на газ в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Freeport LNG, которая обеспечивает около 20% переработки СПГ в США, сообщила об остановке поздно вечером в среду после оценки ущерба объекту.

Влияние на рынок распространилось в четверг, подняв цены на газ в Европе, поскольку трейдеры опасались, что потеря поставок из США вызовет стресс на рынке, который и без того борется с сокращением поставок из России.

По словам аналитиков, европейские покупатели избегают российского СПГ из-за его вторжения в Украину.

"Это серьезное прекращение производства на крупном объекте в США", - сказал Алекс Мантон, директор по глобальному газу и СПГ в исследовательской компании Rapidan Energy. По его словам, Freeport LNG отгружает около четырех партий СПГ в неделю, а трехнедельная остановка уберет с рынка не менее 1 млн тонн СПГ.

"Это будет означать одно: дефицит. Конкуренция за спотовый СПГ приведет к росту мировых цен на СПГ", - сказал Мантон.

В Европе базовый месячный контракт на газ в нидерландском хабе TTF вырос на 12,6% до 88,70 евро за мегаватт-час (МВтч) на утренних торгах.

Как сообщало РБК-Украина, ЕС разработал план отказа от российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

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