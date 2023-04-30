Поточний тариф для населення веде до дефолту більшості енергопостачальників, - експерт

Відкладання поетапного переходу до ринкових цін на електроенергію для населення створило циклічну боргову кризу та має критичні наслідки для всієї енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Василя Гончарука.

За його словами, подальше ігнорування проблеми призведе до повного краху ліберальної моделі енергоринку, про що говорять практично всі його учасники.

"Виходом зі становища, яке склалося, є неминуче переведення ціни електричної енергії для населення на ринкові рейки. Це має відбуватися паралельно із запровадженням адресної компенсації для незахищених верств населення чи солідарної оплати (дотація+платіж споживача) за електроенергію", - вважає Гончарук.

Він стверджує, що все більше фактів свідчать про те, що механізм ПСО (положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії - ред.) недієвий в нинішніх умовах і спроби реанімувати його коштом постачальників електроенергії призведуть до їх банкрутств.

"Близько 70% з них в теперішніх реаліях близькі до дефолту", - додав Гончарук.

Нагадаємо, 18 постачальників універсальних послуг (ПУП) звернулися з листом до Уряду, НКРЕКП та РНБО з проханням не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.