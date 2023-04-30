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Текущий тариф для населения ведет к дефолту большинства энергопоставщиков, - эксперт

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Воскресенье 30 апреля 2023 19:55
Текущий тариф для населения ведет к дефолту большинства энергопоставщиков, - эксперт Фото: текущий тариф для населения ведет к дефолту большинства энергопоставщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Откладывание поэтапного перехода к рыночным ценам на электроэнергию для населения создало циклический долговой кризис и имеет критические последствия для всей энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Василия Гончарука.

По его словам, дальнейшее игнорирование проблемы приведет к полному краху либеральной модели энергорынка, о чем говорят практически все его участники.

"Выходом из сложившегося положения является неизбежный перевод цены электрической энергии для населения на рыночные рельсы. Это должно происходить параллельно с введением адресной компенсации для незащищенных слоев населения или солидарной оплаты (дотация+платеж потребителя) за электроэнергию", - считает Гончарук.

Он утверждает, что все больше фактов свидетельствуют о том, что механизм ПСО (положение о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии – ред.) недействителен в нынешних условиях и попытки реанимировать его на средства поставщиков электроэнергии приведут к их банкротствам.

"Около 70% из них в нынешних реалиях близки к дефолту", - добавил Гончарук.

Напомним, 18 поставщиков универсальных услуг (ЧУП) обратились с письмом в Правительство, НКРЭКУ и СНБО с просьбой не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса.

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