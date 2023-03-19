ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поточний рік може стати переломним у тиску санкцій на РФ, - група експертів

Новость на русском →
Київ, Неділя 19 березня 2023 01:30
Поточний рік може стати переломним у тиску санкцій на РФ, - група експертів Фото: поточний рік може стати переломним у тиску санкцій на економіку РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Дослідження міжнародної робочої групи з санкцій проти РФ показало, що 2023 може стати переломним в економічному впливі на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента України.

Дослідники єдині на думці, що вплив санкційного навантаження на російську економіку, зокрема її торгівлю та державний сектор, продовжує посилюватись. Насамперед, це обумовлено впровадженням експортних обмежень на російські енергоносії, зокрема на нафту та природний газ. Експерти вважають, що 2023 може стати переломним в економічному впливі на країну-агресора.

Згідно з дослідженням, ефект від санкцій мав значну інерцію і зараз відчутно впливає на російську економіку. Профіцит поточного платіжного балансу суттєво скорочується, у 2023 році він становитиме 63 млрд доларів.

Водночас, санкційний режим ще далекий від вичерпання потенціалу та потребує постійного оновлення та вдосконалення. За словами Єрмака, Росія поки що має достатній ресурс для продовження війни, тому від потужності введених санкцій залежить швидкість припинення бойових дій.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад.

Як пише Інститут вивчення війни, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати