Поточний рік може стати переломним у тиску санкцій на РФ, - група експертів

Дослідження міжнародної робочої групи з санкцій проти РФ показало, що 2023 може стати переломним в економічному впливі на Кремль.

Дослідники єдині на думці, що вплив санкційного навантаження на російську економіку, зокрема її торгівлю та державний сектор, продовжує посилюватись. Насамперед, це обумовлено впровадженням експортних обмежень на російські енергоносії, зокрема на нафту та природний газ. Експерти вважають, що 2023 може стати переломним в економічному впливі на країну-агресора.

Згідно з дослідженням, ефект від санкцій мав значну інерцію і зараз відчутно впливає на російську економіку. Профіцит поточного платіжного балансу суттєво скорочується, у 2023 році він становитиме 63 млрд доларів.

Водночас, санкційний режим ще далекий від вичерпання потенціалу та потребує постійного оновлення та вдосконалення. За словами Єрмака, Росія поки що має достатній ресурс для продовження війни, тому від потужності введених санкцій залежить швидкість припинення бойових дій.