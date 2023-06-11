UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поточні цінові обмеження заважають імпорту електроенергії з Європи, - експерт

Фото: поточні цінові обмеження заважають імпорту електроенергії з Європи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Зняття цінових обмежень на ринку електроенергії дасть можливість акумулювати кошти для відновлення постраждалої від ракетних обстрілів енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Зняття обмежень на ринку збільшуватиме можливості компаній з відновлення. Рішення, що сприяли б акумуляції фінансового ресурсу для прискорення відновлення, звичайно, позитивні", - сказав він.

Експерт звернув увагу, що в Україну заходить фінансова допомога від західних міжнародних партнерів, але цього однаково недостатньо для відновлення енергосистеми, адже українські компанії відчувають значний дефіцит коштів.

Прокіп зауважив, що підняття тарифів для населення, навіть попри обіцянки влади утриматися від цього кроку до завершення війни, є показником того, наскільки важка фінансова ситуація в секторі.

Ще один важливий момент, на якому наголосив експерт, неможливість імпортувати з європейських країн електроенергію за поточних прайс-кепів.

"Якщо навіть доведеться здійснювати імпорт електроенергії - важливо є синхронізувати прайс-кепи з європейськими, адже це зніме обмеження на експорт та імпорт", - сказав Прокіп.

Разом з тим він нагадав, що підвищення цін є частиною зобов’язань України по європейській інтеграції.

Нагадаємо, громадська організації "Перша енергетична рада" (ПЕР) заявила, що поточні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) є збитковими для більшості вітчизняних виробників електроенергії і унеможливлюють здійснення імпорту в достатніх обсягах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія