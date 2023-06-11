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Текущие ценовые ограничения мешают импорту электроэнергии из Европы, - эксперт

Фото: текущие ценовые ограничения мешают импорту электроэнергии из Европы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Снятие ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит аккумулировать средства для восстановления пострадавшей от ракетных обстрелов энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Снятие ограничений на рынке будет увеличивать возможности компаний по восстановлению. Решения, способствующие аккумуляции финансового ресурса для ускорения восстановления, конечно, положительные", - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что в Украину входит финансовая помощь от западных международных партнеров, но этого все равно недостаточно для восстановления энергосистемы, ведь украинские компании испытывают значительный дефицит средств.

Прокоп отметил, что поднятие тарифов для населения, даже несмотря на обещания властей воздержаться от этого шага до завершения войны, является показателем того, насколько тяжела финансовая ситуация в секторе.

Еще один немаловажный момент, на котором подчеркнул эксперт, невозможность импортировать из европейских стран электроэнергию при текущих прайс-кепов.

"Если даже придется осуществлять импорт электроэнергии - важно синхронизировать прайс-кепы с европейскими, ведь это снимет ограничения на экспорт и импорт", - сказал Прокоп.

Вместе с тем, он напомнил, что повышение цен является частью обязательств Украины по европейской интеграции.

Напомним, общественная организация "Первый энергетический совет" (ТЭР) заявила, что текущие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) убыточны для большинства отечественных производителей электроэнергии и делают невозможным осуществление импорта в достаточных объемах.

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Электроэнергия