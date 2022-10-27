Поточна ситуація у реєстрації податкових накладних в ЄРПН б'є по бізнесу, - підприємець

Не внесення суттєвих змін Кабінетом міністрів до порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових серйозно вдарить український бізнес (№1154 від 12.10.2022).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист бізнесмена Анатолія Юркевича до президента.

Зокрема, шкоду документа він проілюстрував на прикладі підприємства ТОВ "Роменський молочний комбінат", яке виробляє та експортує до ЄС олію та сири.

Збитки підприємству від військових дій з початку повномасштабного вторгнення Росії становили 4 млн гривень. Збитки від ухвалення зазначеної постанови Кабміну - лише з 1 липня 2022 року перевищили 15 млн гривень. Шкода від дій уряду в кілька разів перевищує наслідки російської військової агресії, додає бізнесмен.

На думку Юркевича, цими документами Кабмін свідомо завдає шкоди економіці та добробуту українського народу.

"В той час, коли військовослужбовці Збройних сил України, які прийняли присягу, віддають свої життя на фронті, особи, яких ви подали до Верховної ради для призначення на посаду, змінили даній ними присязі. Це означає, що ви помилилися у своїй кадровій політиці і повинні прийняти рішення", - йдеться у листі.

На його думку, ситуація стала черговим викликом для глави держави.