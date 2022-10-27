Текущая ситуация в регистрации налоговых накладных в ЕРНН бьет по бизнесу, - предприниматель

Не внесение существенных изменений Кабинетом министров в порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых серьезно ударит по украинскому бизнесу (№1154 от 12.10.2022,).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо бизнесмена Анатолия Юркевича к президенту.

В частности, вред документа он проиллюстрировал на примере предприятия ООО "Роменский молочный комбинат", которое производит и экспортирует в ЕС масло и сыры.

Ущерб предприятию от военных действий с начала полномасштабного вторжения России составил 4 млн гривен. Ущерб от принятия указанного постановления Кабмина - только с 1 июля 2022 года превысил 15 млн гривен. Вред от действий правительства в несколько раз превышает последствия военной российской агрессии, добавляет бизнесмен.

По мнению Юркевича, этим документов Кабмин сознательно наносят ущерб экономике и благосостоянию украинского народа.

"В то время, когда принявшие присягу военнослужащие Вооруженных сил Украины отдают свои жизни на фронте, лица, которых вы подали в Верховную раду для назначения на должность, изменили данной ими присяге. Это означает, что вы ошиблись в своей кадровой политике и должны принять решение", - говорится в письме.

По его мнению, сложившаяся ситуация стала очередным вызовом для главы государства.