Потеснит ли американский самолет-гигант украинскую "Мрию": мнение экспертов

Фото: "Мрия" и Stratolaunch Model 351 (коллаж РБК-Украина)

Украинские эксперты сравнили два самолета - украинский Ан-225 Мрия и американский Stratolaunch Model 351

На днях в сети опубликовали видео последних испытаний самолета Stratolaunch Systems – двухфюзеляжного транспортника Stratolaunch Model 351. Во время испытаний машину разогнали до скорости 218 километров в час. Тесты эксперты признали успешными, и самолет в ближайшем будущем сможет совершить первый полет.

По размаху крыльев, составляющему более 117 метров, он превосходит украинский Ан-225 "Мрия". Его можно назвать самым крупным самолетом в истории. До этого момента рекорд по самому большому размаху крыльев удерживал Hughes H-4 Hercules производства США, а Ан-225 занимал второе место.

Длина Stratolaunch составляет 73 метра, а максимальный взлетный вес – почти 600 тонн. Масса подвесной полезной нагрузки составляет 230 тонн. В этом году самолет впервые осуществит отправку в космос ракеты.

Видео: Во время испытаний машину разогнали до скорости 218 километров в час (Youtube/Stratolaunch)

В сети уже заговорили о том, что новый самолет потеснит Ан-225. Но будет ли на самом деле новый самолет конкурировать с украинской "Мрией”?

Корректно ли их вообще сравнивать, ведь у двух самолетов - разные задачи? С этими вопросами мы обратились к Артему Куликову, командиру-инструктору, в прошлом - летчику-испытателю. На протяжении 25 лет он летает на "Руслане", обучает и экзаменует молодых пилотов. Много летал и на "Мрии". Сын командира-инструктора, Николай Артемович, также является пилотом. Он тоже дал экспертную оценку самолетам.

"Для Мрии", и тем более для "Руслана", конкуренции новый самолет составлять не будет"

Вряд ли новый американский самолет будет конкурировать с "Мрией" по коммерческим перевозкам, ведь он предназначен для совсем иных задач, уверен Артем Куликов.

"Крупногабаритные грузы, которые могут взять на борт наши "Руслан" или "Мрия", этот самолет “осилить” не сможет. Он создан для других, более узких целей. В частности, чтобы производить воздушный запуск ракет на орбиту, космических кораблей. Ведь стартовать с земли - дорого: будет очень большой расход топлива. Запуск ракет с такого самолета обойдется намного дешевле. Видимо, он и был создан американцами для работ, связанных с космосом, с испытанием ракет или другой техники", - объясняет Артем Николаевич.

Фото: Ан-225 “Мрия” (antonov.com)

По этим причинам сравнивать оба самолета не совсем корректно, считает он.

"Даже визуально глядя на конструкцию этого самолета, видно, что он не способен перевозить крупногабаритные грузы. К тому же, далеко не каждый аэродром в мире может принять такой самолет. Это экспериментальная модель. Как коммерческий самолет он для “Мрии", и тем более для "Руслана", никакой конкуренции составлять не будет", - добавляет Николай, сын Артема Николаевича.

Два уникальных самолета

"Мрия" – неповторимый в своем роде самолет, более универсальный в использовании. Stratolaunch Model 351 – тоже самолет уникальный, говорят эксперты.

"У Stratolaunch Model 351, как и у Ан-225, шесть двигателей. Крыло тоже чем-то похоже, но цели и задачи у них разные. У конструкторов перед процессом создания самолета всегда стоят определенные очень конкретные задачи. Они наперед знают, для чего будет использоваться та или иная модель: будет это или истребитель, который в воздухе будет догонять вражеские самолеты, или транспортный, или десантный самолет, или же спортивный. Так или иначе, конструкторское бюро выполняет ту задачу, которая была поставлена заранее", - говорит Артем Куликов.





Фото: Stratolaunch Model 351 (wikipedia.org)

Размах крыла Stratolaunch Model 351 больше, чем у "Мрии”, говорит специалист.

"У американского самолета - два фюзеляжа. Между фюзеляжами размещается так называемое крыло центроплана (центроплан - центральная часть самолета, соединяющая правую и левую полуплоскости крыла – ред.). За счет этого – да, по размерам он больше "Мрии". Но касаемо взлетного веса – я сомневаюсь, что он будет тяжелее нашего, хоть у него и шесть двигателей", - добавляет Куликов.

Пока же "Мрия" остается, как и была, одним из самых больших самолетов в мире, подчеркивает он.

"В статусе "номер один" по коммерческим перевозкам "Мрия" будет еще много лет"

Американский самолет точно не займет место "Мрии" на рынке грузовых авиаперевозок, уверен Артем Николаевич.

"В статусе коммерческого транспортного перевозчика "номер один", я уверен, Ан-225 будет оставаться еще много лет", - уверен он.

Он высказал надежду, что в будущем авиационная сфера в Украине будет больше финансироваться государством.



Фото: Stratolaunch Model 351 (wikipedia.org)

"Это очень дорогостоящая сфера промышленности в любой стране. Она требует огромных инвестиций. Далеко не каждая страна может позволить себе такое дорогое и масштабное производство. К сожалению, наше государство пустило этот вопрос на самотек. Хотя есть патриоты сферы, предприятие "Антонов" - конструкторы, летчики-испытатели, которые хотят возродить эту сферу. Пока что средств на это катастрофически не хватает, но будем надеяться, что ситуация в будущем изменится к лучшему", - добавляет он.

Ан-225 - более универсальный самолет

Ближе к моменту публикации свой комментарий по характеристикам обоих самолетов редакция получила от экспертов ГП “Антонов”.

“Самолет Stratolaunch Model 351 разрабатывался как элемент авиационно-космической системы в качестве самолета-носителя и платформы для воздушного запуска космического аппарата. Именно это его основная и единственная функция”, - комментируют в предприятии.

Фото: Ан-225 “Мрия” (antonov.com)

В отличие от него, Ан-225 является более универсальным.

“Созданный в рамках космической программы “Энергия-Буран” для перевозки крупногабаритных элементов космической системы, а также для запуска на орбиту многоразового космического корабля, “Мрия” также может использоваться как обычный транспортный самолет для перевозки крупногабаритных грузов различного назначения как внутри грузовой кабины, так и на внешней подвеске (“на спине” самолета)”, - сообщают в пресс-службе предприятия.

При этом Ан-225 сертифицирован как самолет транспортной категории для коммерческих перевозок грузов по всему миру. Кроме того, Ан-225 превышает Stratolaunch Model 351 по грузоподъемности, говорят эксперты ГП "Антонов".