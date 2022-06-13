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Потеря урожаев с оккупированного юга будет иметь значительные эффекты на цены, - НБУ

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 16:06
Потеря урожаев с оккупированного юга будет иметь значительные эффекты на цены, - НБУ Фото: в НБУ ожидают влияния оккупации Юга на цены в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несколько руководителей НБУ считают, что неопределенность остается высокой. Национальный банк Украины должен быть готов решительно применить все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 1 июня, во время которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.

По их мнению, в дальнейшем действия НБУ в значительной мере будут зависеть от ситуации на фронте. Освобождение оккупированных регионов безусловно будет способствовать улучшению ожиданий, однако пока интенсивные боевые действия продолжаются, заякоренность ожиданий является достаточно условной.

"В случае длительного военного противостояния инфляционные риски существенно усилятся. Разрушенные мощности и цепи снабжения, потеря урожаев с оккупированного юга будут иметь значительные эффекты на ценовую динамику", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, высокие цены на ранние овощи держатся из-за того, что не поступает продукция из оккупированных областей юга Украины. Они могут подешеветь лишь через месяц.

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