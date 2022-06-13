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Втрата врожаїв з окупованого півдня матиме значні ефекти на ціни, - НБУ

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 16:06
Втрата врожаїв з окупованого півдня матиме значні ефекти на ціни, - НБУ Фото: у НБУ очікують впливу окупації півдня на ціни в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кілька керівників НБУ вважають, що невизначеність залишається високою. Національний банк України має бути готовим рішуче застосувати всі наявні інструменти для забезпечення цінової та фінансової стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 1 червня, під час якого було ухвалено рішення підвищити облікову ставку до 25%.

На їх думку, надалі дії НБУ значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті. Звільнення окупованих регіонів безумовно сприятиме поліпшенню очікувань, проте доки інтенсивні бойові дії тривають, заякореність очікувань є досить умовною.

"У разі тривалого воєнного протистояння інфляційні ризики суттєво посиляться. Зруйновані потужності та ланцюги постачання, втрата врожаїв з окупованого півдня матимуть значні ефекти на цінову динаміку", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, високі ціни на ранні овочі тримаються через те, що не надходить продукція з окупованих областей півдня України. Вони можуть подешевшати лише через місяць.

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Національний банк України Ціни на продукти
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