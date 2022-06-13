Втрата врожаїв з окупованого півдня матиме значні ефекти на ціни, - НБУ

Кілька керівників НБУ вважають, що невизначеність залишається високою. Національний банк України має бути готовим рішуче застосувати всі наявні інструменти для забезпечення цінової та фінансової стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України ( КМП ) 1 червня, під час якого було ухвалено рішення підвищити облікову ставку до 25%.

На їх думку, надалі дії НБУ значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті. Звільнення окупованих регіонів безумовно сприятиме поліпшенню очікувань, проте доки інтенсивні бойові дії тривають, заякореність очікувань є досить умовною.

"У разі тривалого воєнного протистояння інфляційні ризики суттєво посиляться. Зруйновані потужності та ланцюги постачання, втрата врожаїв з окупованого півдня матимуть значні ефекти на цінову динаміку", - зазначили в НБУ.