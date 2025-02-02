Потерпілий від вибуху в Павлограді дістав легке поранення, - ТЦК

Нагадаємо, напередодні прогримів вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК. У результаті загинула одна особа, ще шестеро дістали поранення.

Крім того, на одній з АЗС у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив співробітника ТЦК, коли той супроводжував мобілізованих до навчального центру. Нападника оперативно затримали, як і одного з військовозобов'язаних, який втік разом із ним.

Сьогодні стало відомо, що мобілізований кілька разів телефонував знайомому з Лубен і повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на АЗС, останній застрелив військовослужбовця з рушниці.

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