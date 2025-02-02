Пострадавший от взрыва в Павлограде получил легкое ранение, - ТЦК

"Сегодня вечером возле здания Павлоградского РТЦК и СП произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации, в результате инцидента ранение получил один мужчина. Состояние пострадавшего - легкое", - отметили в областном ТЦК.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Военные сотрудничают с полицией для скорейшего выяснения всех деталей.

"Просим граждан не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и дождаться официальных выводов следствия. Любая новая информация будет сообщена дополнительно", - добавили в Днепропетровском ТЦК.

Отметим, сегодня около 18:40 поступило сообщение о взрыве возле ТЦК в Павлограде. В полиции отметили, что уже проводят следственные действия и представят детали позже.