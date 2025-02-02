Пострадавший от взрыва в Павлограде получил легкое ранение, - ТЦК

Пострадавший от взрыва возле ТЦК в Павлограде получил легкое ранение. Военные вместе с полицией устанавливают детали инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Днепропетровского областного ТЦК.
"Сегодня вечером возле здания Павлоградского РТЦК и СП произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации, в результате инцидента ранение получил один мужчина. Состояние пострадавшего - легкое", - отметили в областном ТЦК.
На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Военные сотрудничают с полицией для скорейшего выяснения всех деталей.
"Просим граждан не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и дождаться официальных выводов следствия. Любая новая информация будет сообщена дополнительно", - добавили в Днепропетровском ТЦК.
Отметим, сегодня около 18:40 поступило сообщение о взрыве возле ТЦК в Павлограде. В полиции отметили, что уже проводят следственные действия и представят детали позже.
Напомним, накануне прогремел взрыв в здании Ровенского областного ТЦК. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Кроме того, на одной из АЗС в Пирятине Полтавской области неизвестный застрелил сотрудника ТЦК, когда тот сопровождал мобилизованных в учебный центр. Нападавшего оперативно задержали, как и одного из военнообязанных, который сбежал вместе с ним.
Сегодня стало известно, что мобилизованный несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на АЗС, последний застрелил военнослужащего из ружья.
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