Потери зашкаливают. Россияне после удара ВСУ впервые не посчитали убитых, - Арестович

Российские военные на Херсонском направлении вчера, 2 сентября 2022 года, после удара Вооруженных сил Украины по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Зафиксирован один интересный случай. Вчера накрыли очень много российских военных в одном расположении. По некоторым данным, это была база одного из спецподразделений… Впервые отмечен случай, когда российское командование не посчитало убитых, команда была. Возможно, это было связано с тем, что они ожидали повторного удара, но команда была загрузить и вывозить, не считая физически. Зашкаливающие потери", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ докладывал о мощном ударе по российским военным в Херсоне и Херсонской области, но без подробностей.

Кроме того, сообщалось, что в Кременной Луганской области уничтожили более 300 оккупантов с техникой.

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