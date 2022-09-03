ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Потери зашкаливают. Россияне после удара ВСУ впервые не посчитали убитых, - Арестович

Новина українською →
Киев, Суббота 03 сентября 2022 22:35
Потери зашкаливают. Россияне после удара ВСУ впервые не посчитали убитых, - Арестович Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Российские военные на Херсонском направлении вчера, 2 сентября 2022 года, после удара Вооруженных сил Украины по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Зафиксирован один интересный случай. Вчера накрыли очень много российских военных в одном расположении. По некоторым данным, это была база одного из спецподразделений… Впервые отмечен случай, когда российское командование не посчитало убитых, команда была. Возможно, это было связано с тем, что они ожидали повторного удара, но команда была загрузить и вывозить, не считая физически. Зашкаливающие потери", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ докладывал о мощном ударе по российским военным в Херсоне и Херсонской области, но без подробностей.

Кроме того, сообщалось, что в Кременной Луганской области уничтожили более 300 оккупантов с техникой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"