Втрати зашкалюють. Росіяни після удару ЗСУ вперше не порахували вбитих, - Арестович
Російські військові на Херсонському напрямку вчора, 2 вересня 2022 року, після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Зафіксовано один цікавий випадок. Вчора накрили дуже багато російських військових в одному розташуванні. За деякими даними, це була база одного зі спецпідрозділів... Вперше відзначено випадок, коли російське командування не порахувало вбитих, команда була. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони очікували повторного удару, але команда була завантажити та вивезти, не рахуючи фізично. Зашкалюють втрати", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав про потужний удар щодо російських військових у Херсоні та Херсонській області, але без подробиць.
Крім того, повідомлялося, що в Кремінній Луганської області знищили понад 300 окупантів з технікою.
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