Потери врага на 13-й день войны: сводка Генштаба

От начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Список потерь врага:
При этом в Генштабе заявляют, что данные уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ночью в воздушном бою вблизи Киева уничтожен третий истребитель оккупантов. Вражеский самолет сбили зенитные ракетные войска.
Вместе с тем, в Николаеве полицейские точными выстрелами уничтожили танк оккупантов.
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