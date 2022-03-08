Втрати ворога на 13-й день війни: зведення Генштабу

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.
Список втрат ворога:
При цьому в Генштабі заявляють, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, вночі в повітряному бою поблизу Києва знищено третій винищувач окупантів. Ворожий літак збили зенітні ракетні війська.
Разом з тим, в Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів.
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