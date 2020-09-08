Потери Украины от ДТП оцениваются в 70 млрд гривен в год, - Криклий

Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортных происшествий оцениваются в 70 миллиардов гривен в год. Это приблизительно 2% внутреннего валового продукта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба МИУ.

"Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП", - сообщил он.

Программа безопасности движения в этом году предусматривает траты на 3,2 млрд гривен. По словам Криклия, она требует "качественно нового видения и совершенствования". Сейчас в МИУ провели закупки в рамках программы на 87%.

Также в министерстве отчитались о разработке стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Сейчас она на этапе обсуждения.

Напомним, в июле в Министерстве внутренних дел сообщали, что за время независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, в МВД считают, что в Украине следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости до меры ареста.