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Потери Украины от ДТП оцениваются в 70 млрд гривен в год, - Криклий

Украина, Вторник 08 сентября 2020 14:55
Потери Украины от ДТП оцениваются в 70 млрд гривен в год, - Криклий
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортных происшествий оцениваются в 70 миллиардов гривен в год. Это приблизительно 2% внутреннего валового продукта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба МИУ.

"Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП", - сообщил он.

Программа безопасности движения в этом году предусматривает траты на 3,2 млрд гривен. По словам Криклия, она требует "качественно нового видения и совершенствования". Сейчас в МИУ провели закупки в рамках программы на 87%.

Также в министерстве отчитались о разработке стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Сейчас она на этапе обсуждения.

Напомним, в июле в Министерстве внутренних дел сообщали, что за время независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, в МВД считают, что в Украине следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости до меры ареста.

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