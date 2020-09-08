Втрати України від ДТП оцінюються в 70 млрд гривень на рік, - Криклій

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортних пригод оцінюються в 70 мільярдів гривень на рік. Це приблизно 2% внутрішнього валового продукту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба МІУ.

"Рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП в Україні неприпустимо високий. За підрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються у майже 70 млрд грн в рік. Це приблизно 2% ВВП", - повідомив він.

Програма безпеки руху в цьому році передбачає витрати на 3,2 млрд гривень. За словами Криклія, вона потребує "якісно нового бачення і вдосконалення". Зараз в МІУ провели закупівлі в рамках програми на 87%.

Також у міністерстві відзвітували про розробку стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. Зараз вона на етапі обговорення.

Нагадаємо, в липні в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що за час незалежності України в ДТП загинуло понад 174 тисячі осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, в МВС вважають, що в Україні слід посилити покарання за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості до арешту.