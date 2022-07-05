Потери России достигают до 115 000 убитыми и ранеными, - Подоляк

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных. Это с учетом как жертв, так и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Потери армии России за 132 дня войны составляют до 115 000 убитыми и ранеными. Армейские части потеряли 36 тысяч жителей, а частные военные компании - до 12 тысяч. Остальные - раненые. От воинских частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35% живой силы", - рассказал Подоляк.

Напомним, по данным Генштаба за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36 350 военнослужащих.

Добавим, как рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, потери российских военных во время наступления на Лисичанск и Северодонецк составляют примерно 7 тысяч солдат.

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