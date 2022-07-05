ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Втрати Росії сягають до 115 000 вбитими та пораненими, - Подоляк

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 липня 2022 15:45
Втрати Росії сягають до 115 000 вбитими та пораненими, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових. Це з урахуванням якж жертв, так і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Втрати армії Росії за 132 дні війни становлять до 115 000 убитими та пораненими. Армійські частини втратили 36 тисяч жителів, а приватні військові компанії - до 12 тисяч. Решта - поранені. Від військових частин, що захоплюють так звану "ЛНР", залишилося 25-35% живої сили", - розповів Подоляк.

Нагадаємо, за даними Генштабу за минулу добу ЗСУ ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36 350 військовослужбовців.

Додамо, як розповів радник голови ОП Олексій Арестович, втрати російських військових під час наступу на Лисичанськ і Сєвєродонецьк становлять приблизно 7 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності