Потери, новый наставник "блаугранос" и вера Луческу: сегодня "Динамо" примет "Барселону"

Матч жизни

Для "Динамо", впрочем, как и для "Барселоны" этот поединок является крайне важным. "Барса", которая сейчас находится в кризисном состоянии и лишь на прошлой неделе уволила с поста главного тренера Рональда Кумана, не очень удачно выступила в первом матче под руководством Серхи Бархуана, сыграв вничью с "Алавесом" (1:1). Но, все же, победа в первом противостоянии с "Динамо" (1:0) позволила каталонцам чувствовать себя чуть уверенней в борьбе за выход из группы - "блаугранос имеют 3 очка и отстают от "Бенфики" на один балл. А вот киевляне в случае поражения, скорее всего, могут прощаться с надеждами на еврокубковую весну. Для того, чтобы зацепиться за третье место нужно не просто обыгрывать "Бенфику" в Лиссабоне, но и надеяться на то, что португальцы не возьмут больше ни одного очка.

Кроме нового наставника, у "Барсы" также из-за травмы выбыл Жерар Пике, а также Кун Агуэро, у которого обнаружились проблемы с сердцем прямо во время субботнего поединка в Ла-Лиге. Но главной проблемой каталонцев наставник киевлян Мирча Луческу считает уход из клуба летом Лео Месси.

"Отсутствие Месси сказалась всему клубу. С его уходом каталонцы потеряли в плане психологии. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. Играют "Динамо" и "Барселона". Две команды. Уверен, что завтра мы хорошо сыграем", - отметил Луческу.

Новый наставник "сине-гранатовых" Серхи считает, что именно победы позволят его подопечным найти уверенность и улучшить свои выступления в этом сезоне. Поэтому на матч с киевлянами каталонцы точно выйдут мотивированными.

"Барселона" должна всегда выигрывать. Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение - выигрывать. Победа принесет радость и изменит настрой игроков на позитивную волну", - сообщил Серхи.

С поддержкой, хоть и с ограничениями

Перед матчем были опасения, что "Динамо" может остаться в этом матче без поддержки своих болельщиков, так как в Киеве с 1 ноября вступили ковидные ограничения "красной" зоны. Но все же болельщики на НСК "Олимпийский" прийти смогут. Правда, для этого должны иметь при "зеленый" паспорт вакцинации или отрицательные экспресс либо ПЦР-тесты на COVID-19, или документ, подтверждающий выздоровление от ковида. Поддержка "бело-синим" явно нужна, на чем акцентировал внимание и главный тренер "Динамо".

"Хотелось бы, что все зрители поддерживали нашу команду и гнали ее вперед. У нас был сложный график, провели два выездных матча в Лиге чемпионов. Хорошо сыграли дома с "Бенфикой" и заслуживали победы. После этого последовало два сложных выезда в Мюнхен и Барселону. В этих матчах мы дали сопернику преимущество и позволили реализовывать моменты из-за наших грубых ошибок", - заявил Луческу.

Кадровый вопрос

"Динамо" не может рассчитывать на Виталия Миколенко, а также уже привычно на Дениса Попова и Артема Беседина. У "Барсы" также потерь хватает. Помимо Пике и Агуэро не помогут каталонцам Мартин Брейтвейт, Педри и Серхи Роберто.

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Вербич

"Барселона": тер Стеген - Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Нико, Бускетс, Ф. де Йонг - Гави, Депай, Фати

Где смотреть

Поединок состоится в 22:00 в Киеве на НСК "Олимпийский". Транслировать матч будет платформа MEGOGO.