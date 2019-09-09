Потери госбюджета от теневых схем оценили в 150-275 млрд грн

Больше всего потерь от контрабанды и зарплат в конвертах
Объем теневых схем в экономике Украины оценивается от 550 до 1050 млрд грн, из-за чего государственный бюджет теряет от 150 до 275 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели Институт социально-экономической трансформации и Центр социально-экономических исследований CASE-Ukraine.
По данным исследования, больше всего государственный бюджет Украины недополучает от существования схем на таможне, выплаты зарплат в "конвертах" и выведения прибылей в офшоры.
Влияние на бюджет наиболее популярных путей уклонения от уплаты налогов:
"Серый импорт", контрабанда
Офшорные схемы
Зарплаты в "конвертах"
Теневая аренда сельскохозяйственных земель
Конвертационные центры
Контрафакт
Манипуляции с НДС
Оформление штатного работника предпринимателем
Занижение оборотов
Как сообщало РБК-Украина, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.
Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. По данным Госстата, номинальный ВВП за 2018 год составил 3558,7 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 84190 грн.