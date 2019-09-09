Втрати держбюджету від тіньових схем оцінили у 150-275 млрд грн

Обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн. Про це свідчать дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine.

За даними дослідження, найбільше державний бюджет України недоотримує від через існування схем на митниці, виплату зарплат у "конвертах" та виведення прибутків на офшори.

Вплив на бюджет найбільш популярних шляхів ухилення від сплати податків:

"Сірий імпорт", контрабанда

Обсяг - 209-311 млрд грн, втрати бюджету на рік - 63-93 млрд грн

Офшорні схеми

Обсяг - 120-200 млрд грн, втрати бюджету на рік - 22-36 млрд грн

Зарплати в "конвертах"

Обсяг - 50-200 млрд грн, втрати бюджету на рік - 25-74 млрд грн

Тіньова оренда сільськогосподарських земель

Обсяг - 19-69 млрд грн, втрати бюджету на рік - 6-22 млрд грн

Конвертаційні центри

Обсяг - 40-60 млрд грн, втрати бюджету на рік - 12-18 млрд грн

Контрафакт

Обсяг - 35-55 млрд грн, втрати бюджету на рік - 10-12 млрд грн

"Скрутки" (маніпуляції з ПДВ)

Обсяг - 42-54 млрд грн, втрати бюджету на рік - 7-9 млрд грн

Оформлення штатного працівника підприємцем

Обсяг - 10-16 млрд грн, втрати бюджету на рік - 4-7 млрд грн

Заниження оборотів

Обсяг - 30-90 млрд грн, втрати бюджету на рік - 2-2,5 млрд грн

Як повідомляло РБК-України, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткових пунктів менше порівняно з 2017 роком.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. За даними Держстату, номінальний ВВП за 2018 рік становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 84190 грн.