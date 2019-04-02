Потери Британии от Brexit уже превысили 100 млрд евро

Экономика Великобритании после референдума по выходу из Евросоюза (Brexit) уже потеряла более 100 млрд евро. Об этом говорится в докладе аналитиков американского банка Goldman Sachs, передает DW.

Сообщается, что с июня 2016 года после референдума о Brexit британская экономика еженедельно теряла почти 700 млн евро. По оценкам экспертов, за это время Лондон недосчитался около 2,5 процентов своего ВВП, а совокупные потери экономики уже составляют около 101,4 млрд евро.

Кроме того, в Goldman Sachs отметили, что в последние дни значительно выросла вероятность того, что Великобритания так и не покинет ЕС - с 35 до 40%. В свою очередь, вероятность неконтролируемого Brexit аналитики расценивают в 15%.

Напомним, ранее министр финансов Британии Элизабет Трасс заявила, что Лондон готов покинуть Европейский союз без сделки. До этого более половины членов Палаты общин из Консервативной партии призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход из Евросоюза без двустороннего соглашения.

До этого появилась информация, что ЕС согласен отложить Brexit для проведения в Британии референдума.