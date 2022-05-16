Потери Беларуси от санкций США и ЕС составили более 18 млрд долларов , - Головченко

Из-за введенных в 2022 году санкций практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки оказался заблокирован. Годовые потери составляют 16-18 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта .

"Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это то, над чем мы сейчас работаем", - отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Беларусь согласилась платить России за газ рублями. Страны внесли изменения в соглашение о поставках газа. Этот документ определяет условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года.

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