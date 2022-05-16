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Втрати Білорусі від санкцій США і ЄС склали понад 18 млрд доларів, - Головченко

Роман Головченко (Фото: belarus.by)
Автор: Константин Широкун

Через введені у 2022 році санкції практично весь експорт Білорусі в країни Європейського Союзу і Північної Америки виявився заблокований. Річні втрати становлять 16-18 млрд доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Роман Головченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

"Природно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і повинні його переорієнтувати на інші ринки, в тому числі азійський, Африканський, Близького Сходу й Арабської затоки. Це те, над чим ми зараз працюємо",- зазначив прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Білорусь погодилася платити Росії за газ рублями. Країни внесли зміни в Угоду про постачання газу. Цей документ визначає умови формування ціни на газ з квітня до кінця 2022 року.

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