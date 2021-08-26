Потери армии США при взрывах в Кабуле стали крупнейшими за последние годы

По его словам, взрывы совершили два террориста-смертника, предположительно из ИГИЛ. Там уже заявили, что взяли на себя ответственность за взрывы.

Маккензи сообщил, что за взрывом последовала перестрелка. Генерал заверил, что эвакуация людей из Афганистана продолжится, поскольку нужно вывезти еще около 1 тыс. граждан США.

Такие единоразовые потери армии США стали крупнейшими за последние годы. Самые большие разовые потери в Афганистане армия США понесла 6 августа 2011 года, когда в сбитом вертолете CH-47 погибли 31 военнослужащих США и 7 военнослужащих армии Афганистана.