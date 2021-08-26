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Втрати армії США при вибухах в Кабулі стали найбільшими за останні роки

Автор: Артур Родивилов

Вибухи в Кабулі призвели до найбільших за роки разових втрат армії США. Жертвами терактів стали 12 американських військових, ще 15 отримали поранення, також загинули 60 афганців і 140 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Центрального командування Збройних сил США генерала Кеннета Маккензі.

За його словами, вибухи скоїли два терористи-смертники, імовірно з ІДІЛ. Там вже заявили, що взяли на себе відповідальність за вибухи.

Маккензі повідомив, що за вибухом послідувала перестрілка. Генерал запевнив, що евакуація людей з Афганістану продовжиться, оскільки потрібно вивезти ще близько 1 тис.громадян США.

Такі одноразові втрати армії США стали найбільшими за останні роки. Найбільші разові втрати в Афганістані армія США зазнала 6 серпня 2011 року, коли в збитому вертольоті CH-47 загинули 31 військовослужбовців США і 7 військовослужбовців армії Афганістану.

Раніше стало відомо про сьомий вибух у Кабулі. Про жертви та постраждалих не повідомляється.

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КабулВибух