Втрати армії США при вибухах в Кабулі стали найбільшими за останні роки

За його словами, вибухи скоїли два терористи-смертники, імовірно з ІДІЛ. Там вже заявили, що взяли на себе відповідальність за вибухи.

Маккензі повідомив, що за вибухом послідувала перестрілка. Генерал запевнив, що евакуація людей з Афганістану продовжиться, оскільки потрібно вивезти ще близько 1 тис.громадян США.

Такі одноразові втрати армії США стали найбільшими за останні роки. Найбільші разові втрати в Афганістані армія США зазнала 6 серпня 2011 року, коли в збитому вертольоті CH-47 загинули 31 військовослужбовців США і 7 військовослужбовців армії Афганістану.